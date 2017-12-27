При взрыве в петербургском супермаркете ранена кассир

Среди пострадавших при взрыве в петербургском супермаркете "Перекресток" оказалась кассир магазина.

- Помимо покупателей в непосредственной близости от места взрыва находились три кассира и два сотрудника торгового зала. Одна женщина-кассир госпитализирована, остальные от госпитализации отказались, - сообщил "РГ" представитель пресс-службы Х5 Retail Group.

По словам собеседника "РГ", коллектив магазина потрясен случившимся и сочувствует пострадавшим. Также в компании заявили, что намерены оказать помощь всем пострадавшим при взрыве.

После взрыва в супермаркетах сети введены усиленные меры безопасности, особое внимание охрана уделяет контролю за камерами хранения.

Как сообщалось ранее, с большой вероятностью взрывное устройство могло быть заложено именно в камеру хранения или рядом с ней. По факту взрыва Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".

В трех больницах Петербурга находится 11 пострадавших. Все они в среднетяжелом и удовлетворительном состоянии. Одного из пациентов врачи намерены выписать в ближайшее время.