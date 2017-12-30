Известен второй участник "Финала четырех" Кубка России по баскетболу

Перед наступлением Нового года стал известен второй участник "Финала четырех" розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Им стал краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", составивший в решающей стадии турнира компанию БК "Нижний Новгород".

Кубанские железнодорожники и в ответном матче четвертьфинала переиграли другого участника Единой лиги пермскую "Парму" - 84:69 на своей площадке (первая игра в гостях неделю назад - 62:57).

Самыми результативными в составе "Локомотива-Кубани" стали Дмитрий Хвостов (24 очка), Дмитрий Кулагин (20), Иван Нелюбов (14) и Владимир Ивлев (14). Причем Хвостов совершил пять дальних попаданий. В составе пермяков двузначными бомбардирскими показателями отличились Николай Жмако (19), Сергей Чернов (12), Иван Ухов (11) и Максим Дыбовский (11). Напомним, что главной особенностью регламента Кубка страны является допуск к участию только баскетболистов с российским паспортом.

- Игра была непростая. "Парма" - это не та команда, с которой можно расслабиться. Хотелось, конечно, дать больше игрового времени ребятам из молодежного состава, но в ходе матча мы не могли рисковать. Я рад, что мы вышли в "Финал четырех" и завершаем год победой, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива-Кубани" сербский специалист Саша Обрадович.

Обращаем внимание, что в нынешнем сезоне "Локомотив-Кубань" сражается сразу на трех фронтах, причем везде выступает весьма успешно. В чемпионате Единой лиги команда идет на втором месте, уступая только ЦСКА - 8 побед в 9 матчах. Во втором по значимости континентальном клубном турнире EuroCup краснодарцы на первом групповом этапе выиграли все десять проведенных матчей. И вот теперь "Локо" шагнул в "Финал четырех" Кубка России, где задача команды - завоевать почетный трофей, который разыгрывается под эгидой Российской федерации баскетбола.

Еще два участника "Финала четырех" определятся уже в 2018 году в сражениях команд, выступающих в Суперлиге 1. Четвертого января встречаются БК "Новосибирск" - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). Здесь первая игра завершилась со счетом 75:56 в пользу команды из Ревды. На следующий день, 5 января, состоится матч "Иркут" (Иркутск) - "Купол-Родники" (Ижевск). Результат первого противостояния - 59:52 в пользу ижевцев. Ранее представитель Единой лиги БК "Нижний Новгород" в волжском дерби дважды взял верх над "Самарой" - 86:64 в гостях и затем 70:62 дома.