Известен второй участник "Финала четырех" Кубка России по баскетболу

Новости

США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ 05:54
РФ не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США 05:19
В шведском Мальме взорвалась полицейская машина 04:55
КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году 04:26
Семь человек стали жертвами холодов в США 03:51
В Сирии боевики отпустили часть заложников из восточной Гуты 02:42
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве 01:52
В Москве закрыли для автомобилистов центральные улицы 01:30
ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге 01:22
Телезрители назвали победителя шоу "Голос" 00:53
США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у России 00:22
Писательница Сью Графтон скончалась в США 00:03
Десятки пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами в Эквадоре 29.12.2017
Российская молодежка обеспечила себе выход в четвертьфинал ЧМ 29.12.2017
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд 29.12.2017
Президентом Либерии избран бывший футболист Джордж Веа 29.12.2017
В МФЦ по одному запросу можно будет получить несколько госуслуг 29.12.2017
Китай с 1 января свернет производство более 500 моделей автомобилей 29.12.2017
Премьера Австралии оштрафовали за катание в лодке без спасжилета 29.12.2017
В Турции рассказали детали договора о поставках С-400 из России 29.12.2017
Подписан закон о биометрической идентификации клиентов банков через Сеть 29.12.2017
В новогоднюю ночь для женщин в Берлине создадут "зоны безопасности" 29.12.2017
В Германии из тюрьмы сбежали пятеро заключенных 29.12.2017
Инвалидам будут выделять от 10% парковочных мест у домов и соцучреждений 29.12.2017
ЮНЕСКО получило официальное уведомление о выходе Израиля 29.12.2017
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
30.12.2017 00:42
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Известен второй участник "Финала четырех" Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Перед наступлением Нового года стал известен второй участник "Финала четырех" розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Им стал краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", составивший в решающей стадии турнира компанию БК "Нижний Новгород".

Кубанские железнодорожники и в ответном матче четвертьфинала переиграли другого участника Единой лиги пермскую "Парму" - 84:69 на своей площадке (первая игра в гостях неделю назад - 62:57).

Самыми результативными в составе "Локомотива-Кубани" стали Дмитрий Хвостов (24 очка), Дмитрий Кулагин (20), Иван Нелюбов (14) и Владимир Ивлев (14). Причем Хвостов совершил пять дальних попаданий. В составе пермяков двузначными бомбардирскими показателями отличились Николай Жмако (19), Сергей Чернов (12), Иван Ухов (11) и Максим Дыбовский (11). Напомним, что главной особенностью регламента Кубка страны является допуск к участию только баскетболистов с российским паспортом.

Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА выиграл в Единой лиге десять матчей из десяти

- Игра была непростая. "Парма" - это не та команда, с которой можно расслабиться. Хотелось, конечно, дать больше игрового времени ребятам из молодежного состава, но в ходе матча мы не могли рисковать. Я рад, что мы вышли в "Финал четырех" и завершаем год победой, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива-Кубани" сербский специалист Саша Обрадович.

Обращаем внимание, что в нынешнем сезоне "Локомотив-Кубань" сражается сразу на трех фронтах, причем везде выступает весьма успешно. В чемпионате Единой лиги команда идет на втором месте, уступая только ЦСКА - 8 побед в 9 матчах. Во втором по значимости континентальном клубном турнире EuroCup краснодарцы на первом групповом этапе выиграли все десять проведенных матчей. И вот теперь "Локо" шагнул в "Финал четырех" Кубка России, где задача команды - завоевать почетный трофей, который разыгрывается под эгидой Российской федерации баскетбола.

Еще два участника "Финала четырех" определятся уже в 2018 году в сражениях команд, выступающих в Суперлиге 1. Четвертого января встречаются БК "Новосибирск" - ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). Здесь первая игра завершилась со счетом 75:56 в пользу команды из Ревды. На следующий день, 5 января, состоится матч "Иркут" (Иркутск) - "Купол-Родники" (Ижевск). Результат первого противостояния - 59:52 в пользу ижевцев. Ранее представитель Единой лиги БК "Нижний Новгород" в волжском дерби дважды взял верх над "Самарой" - 86:64 в гостях и затем 70:62 дома.

Главное сегодня

Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе
Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ
В России появится реестр уволенных за коррупцию
США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ
Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии