В Челябинске "заминировали" несколько крупных торговых центров

Силовые структуры Челябинска проводят проверку по фактам сообщений о минировании нескольких крупных торгово-развлекательных комплексов города.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, ведомство проверяет сообщения о подозрительных предметах, обнаруженных в ТРК. Результаты проверок силовики пока не обнародуют.

Очевидцы сообщили на своих страницах в соцсетях, что сначала объявили эвакуацию посетителей торгового центра "Алмаз": примерно в 16:30 в здании сработали датчики пожарной сигнализации. Через некоторое время в фокусе внимания оказались ТРК "Фиеста", "Куба" и "Фокус".

Заметим, аналогичные ситуации сегодня были спровоцированы неизвестными в ряде крупных городов, в том числе Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске. В сибирских городах проверки уже завершились: как сообщает ТАСС, сообщения о минировании не подтвердились.