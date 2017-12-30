США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у России

США не оставляют попыток отговорить Турцию от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на подписание Москвой и Анкарой соответствующего кредитного соглашения.

"Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкла.

Он напомнил, что, с точки зрения Пентагона, самым оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от всего спектра угроз в регионе "остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны".

"Мы поддерживаем с Турцией открытый диалог по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем", - сказал официальный представитель ведомства.

По его словам, Анкара "продолжает стремиться приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО, в том числе американскую систему Patriot". США, в свою очередь, настроено на ускорение поставок военного оборудования Турции.