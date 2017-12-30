Новости

США ответили на обвинения в поддержке ДАИШ 05:54
РФ не создавала препятствий для визита делегации Конгресса США 05:19
В шведском Мальме взорвалась полицейская машина 04:55
КНДР не откажется от ядерной программы в 2018 году 04:26
Семь человек стали жертвами холодов в США 03:51
В Сирии боевики отпустили часть заложников из восточной Гуты 02:42
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Москве 01:52
В Москве закрыли для автомобилистов центральные улицы 01:30
ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге 01:22
Телезрители назвали победителя шоу "Голос" 00:53
США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у России 00:22
Писательница Сью Графтон скончалась в США 00:03
Десятки пассажиров пострадали в ДТП с тремя автобусами в Эквадоре 29.12.2017
Российская молодежка обеспечила себе выход в четвертьфинал ЧМ 29.12.2017
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд 29.12.2017
Президентом Либерии избран бывший футболист Джордж Веа 29.12.2017
В МФЦ по одному запросу можно будет получить несколько госуслуг 29.12.2017
Китай с 1 января свернет производство более 500 моделей автомобилей 29.12.2017
Премьера Австралии оштрафовали за катание в лодке без спасжилета 29.12.2017
В Турции рассказали детали договора о поставках С-400 из России 29.12.2017
Подписан закон о биометрической идентификации клиентов банков через Сеть 29.12.2017
В новогоднюю ночь для женщин в Берлине создадут "зоны безопасности" 29.12.2017
В Германии из тюрьмы сбежали пятеро заключенных 29.12.2017
Инвалидам будут выделять от 10% парковочных мест у домов и соцучреждений 29.12.2017
ЮНЕСКО получило официальное уведомление о выходе Израиля 29.12.2017
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
Как москвичам провести Новый год с пользой для ума и здоровья
30.12.2017 00:22
Рубрика: В мире

США намерены отговорить Турцию от покупки С-400 у России

США не оставляют попыток отговорить Турцию от приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на подписание Москвой и Анкарой соответствующего кредитного соглашения.

"Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц", - цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкла.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Эксперты сравнили российский ЗРК С-400 "Триумф" и американский THAAD

Он напомнил, что, с точки зрения Пентагона, самым оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от всего спектра угроз в регионе "остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны".

"Мы поддерживаем с Турцией открытый диалог по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем", - сказал официальный представитель ведомства.

По его словам, Анкара "продолжает стремиться приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО, в том числе американскую систему Patriot". США, в свою очередь, настроено на ускорение поставок военного оборудования Турции.

Видео: Под Саратов прибыли новые зенитно-ракетные системы "Триумф"

Главное сегодня

Путин подписал закон о ратификации соглашения по базе ВМФ РФ в Тартусе
Экипировщик согласовал с МОК дизайн формы олимпийцев РФ
В России появится реестр уволенных за коррупцию
США эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор командиров ДАИШ
Суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии