Телезрители назвали победителя шоу "Голос"

Победителем шестого сезона телевизионного шоу "Голос", которое идет по Первому каналу, стал Селим Алахяров. Его отметили 67,3% телезрителей, отправив соответствующие смс-сообщения. Он опередил вышедших в финал Яна Гэ, Ладислава Бубнара и Тимофея Копылова и получит статуэтку шоу, 1 млн рублей и автомобиль.

29-летний Алахяров приехал из Махачкалы. Он закончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического вокала. На шоу он попал в команду Александра Градского.

Напомним, в предыдущих сезонах в шоу побеждали Дина Гарипова, Сергей Волчков, Александра Воробьева, иеромонах Фотий и Дарья Антонюк.