Украинский журналист Василий Муравицкий назвал себя узником совести

Журналист и блогер из Житомира Василий Муравицкий, которого на Украине судят по обвинению в "государственной измене", считает себя узником совести и намерен бороться за свое освобождение.

"Почему не бороться, если меня без каких-либо оснований (держат под стражей)… Фактически я четвертый узник совести. В Украине за 25 лет официально признаны узниками совести четыре человека, четвертый - это я... Фактически наше государство решило заняться торговлей людьми, я - просто один из видов товара", - рассказал РИА Новости обвиняемый журналист.

Муравицкий также сообщил, что ему "настоятельно рекомендовали" подписать заявление на участие в обмене пленными в Донбассе. Однако он отказался, потому что рассчитывает на правосудие и будет за это бороться.

Василий Муравицкий 1 августа по доносу был арестован в Житомире Службой безопасности Украины в роддоме, где встречал свою жену с новорожденным ребенком. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. Фактически вина Муравицкого состоит в том, что он писал статьи для российских СМИ и открыто критиковал в социальных сетях режим украинского президента Петра Порошенко. В защиту Муравицкого вступились организации "Репортеры без границ", Amnesty International, Human Rights Watch, представители ЕС, российские и европейские политики.

В МИД России осудили задержание Муравицкого. В ведомстве считают, что его арест стал очередным эпизодом "раскручиваемой Киевом под предлогом борьбы с "пропагандой агрессора" кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов".