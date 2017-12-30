В Харькове в здании почты неизвестный удерживает в заложниках 11 человек

В здании почты в Харькове неизвестный злоумышленник удерживает в заложниках 11 человек, включая двоих детей. Об этом сообщили в управлении Нацполиции города.
"Известно, что внутри отделения насильно удерживается 11 человек, 9 взрослых и двое детей", - передает ТАСС слова источника.
По его словам, пока ничего неизвестно о требованиях захватчика. В полиции не исключают, что злоумышленник пытался ограбить почтовое отделение.
Ранее официальный представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало заявил, что мужчина в помещении "Укрпочты" по улице Шевченко угрожает применить взрывчатку, которая прицеплена к нему. На месте инцидента работают кинологи и следственно-оперативная группа.
В полиции прокомментировали захват «Укрпочты» https://t.co/aa6BRqUdyO pic.twitter.com/PfRHEVd8Bs— Харьков Таймс (@timeskhua) 30 декабря 2017 г.
В #Харьков'е неизвестный захватил отделение почты. По предварительным данным, речь может идти о попытке ограбления, злоумышленник заявляет о наличии у него взрывчатки.— StudMedia (@StudMedia) December 30, 2017
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