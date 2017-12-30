Государственный департамент США в пятницу обнародовал некоторые из 2800 электронных писем, с 1 января 2009 года по 1 февраля 2013 года хранившихся в домашнем компьютере Хумы Абедин, "правой руки" и главной помощницы Хиллари Клинтон. Как сообщило издание Politico, они были найдены следователями Федерального бюро расследований (ФБР) в ноутбуке мужа Абедин, опозорившегося на весь мир бывшего члена конгресса США Энтони Вайнера, который отбывает тюремное заключение за домогательства к несовершеннолетней.

Публичное обнародование электронных писем было произведено на основании американского "Закона о свободе информации" и связано с судебным иском, поданным Judential Watch, консервативной группой, которая ищет доказательства использования служебных сообщений Абедин посредством личной учетной записи электронной почты.

В пресс-службе госдепа дали понять, что среди представленных материалов имеются "документы с секретной информацией, которая была отредактирована". Письма, в частности, касаются переговоров между палестинским движением "ХАМАС" и Организацией освобождения Палестины; содержат обращение к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и записи бесед американских дипломатов с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. В одном из сообщений говорится о предстоящей передаче документов порталу WikiLeaks бывшим военнослужащим армии США Брэдли Мэннингом, который в настоящее время отбывает тюремное заключение за разглашение секретной информации. Он стал трансгендером и теперь известен как Челси Мэннинг.

Хума Абедин, которую за глаза называли "мини-Клинтон", была главным помощником Хиллари Клинтон на протяжении двух десятилетий и в последнее время занимала должность заместителя начальника ее предвыборного штаба. Достаточно сказать, что никто из посторонних не мог попасть на прием к Клинтон, предварительно не побеседовав с Хумой Абедин. Сама Клинтон называла свое "секретное оружие" второй дочерью и в бытность госсекретарем одарила ее невиданными преференциями. Во-первых, статусом специального советника, позволившим Абедин, не ставя в известность службу безопасности госдепа, оказывать консультации консалтинговой фирме, чьими клиентами являются крупнейшие американские корпорации. Также Хуме Абедин, замглавы аппарата госдепа, было позволено работать в удаленном доступе из своей квартиры в Нью-Йорке.

В 2016 году Абедин подала на развод с Вайнером, однако, по невыясненным до конца причинам, зачем-то отправляла служебные электронные письма госдепа на его ноутбук. Скандал всплыл уже после того, как компьютер оказался в ФБР, расследовавшем дело Вайнера, которого обвинили в отправке писем непристойного содержания несовершеннолетней. В это же время Бюро вело дело в отношении использования служебных документов в личной переписке Хиллари Клинтон. Тогда директор ФБР Джеймс Коми написал письмо руководству конгресса, что бюро может пересмотреть свои первоначальные выводы на предмет того, как Клинтон использовала личный почтовый сервер. За 11 дней до выборов в США стало известно, что конфиденциальные письма госдепартамента обнаружены в ноутбуке мужа Хумы Абедин.

Однако уголовное дело в отношении Хиллари Клинтон в самый разгар предвыборной президентской кампании в США было прекращено, а Коми лишь обратил внимание на то, что кандидат от демократов была "крайне неосторожной" в обращении с электронной почтой.

Прекращение этого громкого дела и столь "невинная" формулировка вызвали бурю возмущения в лагере республиканцев, и особенно у Дональда Трампа, обвинившего сотрудников ФБР в политической ангажированности. В мае 2017 года Трамп уволил директора ФБР Коми со своего поста, а время от времени в своих твитах продолжает выступать с нападками в адрес некоторых руководителей Бюро, причастных, по его мнению, к "свертыванию" уголовного дела в отношении Клинтон и фабрикации "фейкового" российского досье. И, судя по всему, глава Белого дома разозлился не на шутку.

Абедин, которая происходит из семьи, имеющей давние связи с запрещенной группировкой "Братья-мусульмане", тихо оставила должность помощницы Хиллари Клинтон, продолжая поддерживать с ней тесные отношения. А опозоренный Энтони Вайнер, которого неоднократно ловили за отправкой писем с фото непристойного содержания дамам различных возрастов, в декабре явился в тюрьму для того, чтобы отбыть 21 месяц за решеткой.

Кстати



На этом неприятности в ближайшем окружении Хумы Абедин не закончились. Ее двоюродный брат по материнской линии, 44-летний предприниматель Омар Аманат был признан виновным во вторник по всем пунктам после шестинедельного судебного разбирательства, включая мошенничество в особо крупном размере. Как отмечает nydailynews.com со ссылкой на источники в судебных органах, Аманату грозит "значительный" срок, из-за чего его не выпустили под большой залог. Кузен Абедин заявлял, что участвовал в качестве сопродюсера в производстве более 30 фильмов, включая "Сумерки".