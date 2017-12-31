Принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2017 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 6, ст. 565; 2014, N 30, ст. 4224; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008) следующие изменения:

1) в статье 111:

а) подпункт "в" пункта 1 после слов "участников дорожно-транспортного происшествия" дополнить словами "(за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи)";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств должны быть зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк которого заполняется в двух экземплярах водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транспортных средств в соответствии с правилами обязательного страхования.";

в) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"В бланке извещения о дорожно-транспортном происшествии указываются сведения об отсутствии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо о наличии и сути таких разногласий.";

г) в пункте 4 слова "50 тысяч рублей" заменить словами "100 тысяч рублей, за исключением случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи";

д) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. При оформлении документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей при наличии разногласий участников дорожно-транспортного происшествия относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств либо страхового возмещения в пределах страховой суммы, установленной подпунктом "б" статьи 7 настоящего Федерального закона, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территориях городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Ленинградской области, в случае отсутствия таких разногласий данные о дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, одним из следующих способов:

а) с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия;

б) с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия.";

е) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. В случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции данные о дорожно-транспортном происшествии должны быть зафиксированы его участниками и переданы в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона, одним из следующих способов:

а) с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы Российской Федерации информации, позволяющей установить факт дорожно-транспортного происшествия и координаты места нахождения транспортных средств в момент дорожно-транспортного происшествия;

б) с использованием программного обеспечения, в том числе интегрированного с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", соответствующего требованиям, установленным профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия.";

ж) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8. Потерпевший, которому осуществлено страховое возмещение вреда, причиненного его транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия, документы о котором оформлены в соответствии с настоящей статьей, не вправе предъявлять страховщику дополнительные требования о возмещении вреда, причиненного его транспортному средству в результате такого происшествия, в той части, в которой совокупный размер осуществленного потерпевшему страхового возмещения и предъявленного страховщику дополнительного требования о возмещении указанного вреда превышает предельный размер страхового возмещения, установленный соответственно пунктами 4 и 5 настоящей статьи.";

2) в статье 12:

а) в подпункте "д" пункта 161 слова "максимальный размер страхового возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, либо" исключить;

б) в абзаце седьмом пункта 17 слова "максимальный размер страхового возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, либо" исключить.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Подпункт "б" пункта 1, пункт 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2019 года.

3. Установленный статьей 111 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона) порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции применяется в отношении дорожно-транспортных происшествий, произошедших после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

4. До 1 октября 2019 года положения абзаца второго пункта 2 статьи 111 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона) в части указания в бланке извещения о дорожно-транспортном происшествии сведений о наличии и сути разногласий участников дорожно-транспортного происшествия применяются к случаям оформления документов о дорожно-транспортном происшествии для получения страхового возмещения в пределах 100 тысяч рублей в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 111 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции настоящего Федерального закона).

5. Подпункт "в" пункта 1 и абзац первый пункта 8 статьи 111 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" действуют до 30 сентября 2019 года включительно.

Президент Российской Федерации

В. Путин