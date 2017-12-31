Пушков назвал слова Трампа об успехах США в Сирии "пост-правдой"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждение президента США Дональда Трампа о значительных достижениях международной коалиции во главе с США в Сирии имеет мало общего с фактами.

"Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "пост-правда" - псевдо-реальность, нужная для политических целей", - написал Пушков в своем Twitter.

Сегодня Трамп заявил, что международная коалиция освободила от боевиков ИГ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ) почти всю территорию Сирии и Ирака.

Это не первое заявление властей США об успехах в противостоянии с террористами на Ближнем Востоке. В начале декабря в Пентагоне заявили, что США принадлежат большая часть заслуг по освобождению Сирии от боевиков. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения "несусветной чушью" и сказала, что выдавить террористов из Сирии удалось благодаря действиям России.