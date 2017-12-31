Собянин открыл станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии метро

В предверии Нового года жителям севера столицы сделали настоящий подарок - для них открылась станция метро "Ховрино". Станция стала конечной на северном участке "зеленой" ветки. Теперь более 80% жителей района Ховрино проживают в пешей доступности от метро.

- Благодаря новой станции самый быстрый общественный транспорт столицы стал ближе и удобнее для 140 тысяч москвичей - жителей районов Ховрино и Левобережный. Теперь они смогут без труда добираться до центра города. А после строительства перехода через железнодорожные пути - станцией "Ховрино" смогут пользоваться и жители района Западное Дегунино", - сказал градоначальник на открытии станции.

По словам мэра, открытие "Ховрино" улучшит транспортное обслуживание порядка 500 тысяч человек. Станция позволит в 2,5 раза снизить избыточную нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы. "Станция - это настоящий подарок жителям Ховрино, - сказал "РГ" Виктор Ершов, пассажир первого поезда, отправившегося с новой станции. - Раньше приходилось идти 15 минут до метро "Речной вокзал", а теперь до "Ховрино" - всего три".

Новой конечной остановкой Замоскворецкой линии смогут пользоваться 150 тысяч человек в сутки. А в будущем новая станция станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, куда будет перенаправлена значительная часть пассажиропотока аэропорта "Шереметьево".

Важно, что "Ховрино" будет соответствовать недавно утвержденному стандарту комфортного обслуживания пассажиров. Это значит, что здесь в кассах и терминалах можно пополнять карту "Тройка", а пройти через турникет легко с помощью обычного банковского "пластика" с технологией PayPass или PayWave. В кассах все разговоры пассажиров с продавцами билетов записываются. Прямо на станции в центре зала есть возможность зарядить гаджеты.

Собянин также напомнил москвичам, что в ближайшие годы на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом" построят еще одну станцию "Беломорская".

Для маломобильных граждан здесь установлены лифты в обоих вестибюлях и подземных пешеходных переходах под улицей Дыбенко, а также платформы вертикально-горизонтального перемещения - для спуска и подъема с уровня пешеходного перехода в кассовый зал.

Предполагается, что на базе станции метро "Ховрино" будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который в будущем станет одним из крупнейших транспортно-переса­дочных узлов Москвы. Пользоваться им будет и значительная часть пассажиров аэропорта "Шереметьево".

Справка "РГ"



Строительство участка Замоскворецкой линии метро от станции "Речной вокзал" до станции "Ховрино" было начато в августе 2013- го и завершилось в декабре 2017 г. Длина участка - 2,9 км. Предполагалось, что построят ее одновременно со станцией "Беломорская", но эту станцию пришлось отложить, так как жителям не нравилась близость метро к жилым домам. Поэтому стройку законсервировали. Потом жители передумали и строители возобновили работы. Но теперь "Беломорскую" пустят только в будущем году. Сейчас ее готовность оценивается на 50 процентов.



Расположена станция "Ховрино" с западной стороны улицы Дыбенко и неподалеку от Зеленоградской улицы. Рядом так же проходит трасса Северо-Восточной хорды. Она мелкого заложения, с островной платформой с 27 колоннами. Лестничными сходами она связана с 2 вестибюлями, выходящими на улицу Дыбенко и к прилегающей застройке. Из северного вестибюля можно выйти к строящемуся ТПУ и на нечетную сторону улицы Дыбенко, из южного - в подземный переход под улицей Дыбенко и к конноспортивному комплексу "ЦСКА".



Для маломобильных граждан установлены лифты в обоих вестибюлях. Стены станции отделаны терракотовыми панелями, колонны облицованы гранитом. Одна из стен станции светло-бежевая, другая - коричневая. Колонны в центре зала отделаны зеркально.