Собянин открыл станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии метро

Новости

В Иране на фоне акций протеста заблокировали Instagram и Telegram 18:40
Правительство определит список товаров для обязательной маркировки 18:35
Видео: Главная елка Южно-Сахалинска сгорела дотла 18:29
Пушков назвал слова Трампа об успехах США в Сирии "пост-правдой" 18:20
Эрдоган обвинил США в манипулировании демократией 18:05
Бирюков: За работой систем жизнеобеспечения следят городские штабы 18:00
Третий новогодний поезд запустили с новой станции "Ховрино" 17:56
Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца 17:47
Подозреваемого в теракте в Петербурге проверят на вменяемость 17:42
Суд арестовал захватившего отделение почты в Харькове на два месяца 17:05
Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем подорвал магазин 17:04
В Бразилии отказались от фейерверков на Новый год для заботы о животных 16:55
В сети появилось видео тройного убийства в кафе на Кубани 16:52
В Москве мужчина выпрыгнул с девятого этажа горящего дома и остался жив 16:45
СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете 16:22
Путин сократил предельную численность работников МВД 16:03
Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Новым годом 16:02
В Стамбуле перед Новым годом задержали группу террористов 15:12
Жительнице США выставили счет за электричество на 284 млрд долларов 14:55
Установлены тарифы соцстрахования от несчастных случаев на производстве 14:14
Названа дата прощания с актером Александром Шавриным 14:08
Британия пригрозила ввести налоги "за бездействие" для интернет-гигантов 14:05
На Урале задержали подозреваемых в лжеминированиях 13:58
В Иране сообщили о жертвах в ходе массовых волнений 13:45
В Петербурге изберут меру пресечения подозреваемому в теракте 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
31.12.2017 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл станцию "Ховрино" Замоскворецкой линии метро

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Аркадий Колыбалов
В предверии Нового года жителям севера столицы сделали настоящий подарок - для них открылась станция метро "Ховрино". Станция стала конечной на северном участке "зеленой" ветки. Теперь более 80% жителей района Ховрино проживают в пешей доступности от метро.

- Благодаря новой станции самый быстрый общественный транспорт столицы стал ближе и удобнее для 140 тысяч москвичей - жителей районов Ховрино и Левобережный. Теперь они смогут без труда добираться до центра города. А после строительства перехода через железнодорожные пути - станцией "Ховрино" смогут пользоваться и жители района Западное Дегунино", - сказал градоначальник на открытии станции.

Хуснуллин объявил следующий год Годом метро

По словам мэра, открытие "Ховрино" улучшит транспортное обслуживание порядка 500 тысяч человек. Станция позволит в 2,5 раза снизить избыточную нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы. "Станция - это настоящий подарок жителям Ховрино, - сказал "РГ" Виктор Ершов, пассажир первого поезда, отправившегося с новой станции. - Раньше приходилось идти 15 минут до метро "Речной вокзал", а теперь до "Ховрино" - всего три".

Новой конечной остановкой Замоскворецкой линии смогут пользоваться 150 тысяч человек в сутки. А в будущем новая станция станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, куда будет перенаправлена значительная часть пассажиропотока аэропорта "Шереметьево".

Важно, что "Ховрино" будет соответствовать недавно утвержденному стандарту комфортного обслуживания пассажиров. Это значит, что здесь в кассах и терминалах можно пополнять карту "Тройка", а пройти через турникет легко с помощью обычного банковского "пластика" с технологией PayPass или PayWave. В кассах все разговоры пассажиров с продавцами билетов записываются. Прямо на станции в центре зала есть возможность зарядить гаджеты.

Собянин: Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь

Собянин также напомнил москвичам, что в ближайшие годы на перегоне между "Ховрино" и "Речным вокзалом" построят еще одну станцию "Беломорская".

Для маломобильных граждан здесь установлены лифты в обоих вестибюлях и подземных пешеходных переходах под улицей Дыбенко, а также платформы вертикально-горизонтального перемещения - для спуска и подъема с уровня пешеходного перехода в кассовый зал.

Предполагается, что на базе станции метро "Ховрино" будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, который в будущем станет одним из крупнейших транспортно-переса­дочных узлов Москвы. Пользоваться им будет и значительная часть пассажиров аэропорта "Шереметьево".

Справка "РГ"

Строительство участка Замоскворецкой линии метро от станции "Речной вокзал" до станции "Ховрино" было начато в августе 2013- го и завершилось в декабре 2017 г. Длина участка - 2,9 км. Предполагалось, что построят ее одновременно со станцией "Беломорская", но эту станцию пришлось отложить, так как жителям не нравилась близость метро к жилым домам. Поэтому стройку законсервировали. Потом жители передумали и строители возобновили работы. Но теперь "Беломорскую" пустят только в будущем году. Сейчас ее готовность оценивается на 50 процентов.

Расположена станция "Ховрино" с западной стороны улицы Дыбенко и неподалеку от Зеленоградской улицы. Рядом так же проходит трасса Северо-Восточной хорды. Она мелкого заложения, с островной платформой с 27 колоннами. Лестничными сходами она связана с 2 вестибюлями, выходящими на улицу Дыбенко и к прилегающей застройке. Из северного вестибюля можно выйти к строящемуся ТПУ и на нечетную сторону улицы Дыбенко, из южного - в подземный переход под улицей Дыбенко и к конноспортивному комплексу "ЦСКА".

Для маломобильных граждан установлены лифты в обоих вестибюлях. Стены станции отделаны терракотовыми панелями, колонны облицованы гранитом. Одна из стен станции светло-бежевая, другая - коричневая. Колонны в центре зала отделаны зеркально.

Главное сегодня

СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете
Умер актер Александр Шаврин
На Кубани задержали устроивших в кафе стрельбу из автомата мужчин
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа об "успехах" в Сирии
СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР