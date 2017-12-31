Стрельбу на Никольской улице в Москве устроил приезжий

Полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу на Никольской улице в Москве. "Это 26-летний приезжий из Марий Эл, который проживает по временной регистрации в подмосковном Жуковском", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, инцидент произошел в субботу вечером. Корреспонденту "РГ" в пресс-службе МВД рассказали, что информация о преступлении поступила в 22:30. Возле одного из баров на Никольской улице устроила разборки компания из нескольких человек. Против своих оппонентов один из участников конфликта использовал травматическое оружие.

С пулевыми ранениями в больницу были доставлены двое - мужчина и женщина. Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.

Стрелявшему удалось скрыться. Сейчас его ищет полиция.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность.