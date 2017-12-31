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31.12.2017 12:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СМИ: Подозреваемый оставил флешку на месте взрыва в петербургском супермаркете

Текст: Наталья Козлова
Сегодня появились новые подробности о расследовании дела о взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера сотрудники ФСБ пришли домой к 35-летнему жителю северной столицы Дмитрию Лукьяненко и увели его с собой. Оказалось, что гражданин был ранее судим за наркотики и мордобой, а в его бомбе не было поражающих элементов. Обнаруженные на месте ЧП гайки и болты вылетели из полок магазина при взрыве.

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Задержанный не женат, хотя и живёт с некой женщиной. Несмотря на поздний час, сразу после задержания Дмитрия Лукьяненко отвезли к следователю СКР. На этот момент в ведомстве Александра Бастрыкина дополнительных подробностей беседы не сообщают. Есть некоторые детали лишь у питерских журналистов. Так, "Фонтанка" заявила о том, что на одной из полок магазина была обнаружена колбаса, в которую кто-то "запихнул" флешку. На ней содержалось ровно то, что вскоре нашли и на второй флешке. Электронные носители привели к Лукьяненко.

В итоге поисков оперативники быстро дошли до центра "Дэир", расположенного практически рядом со взорванным магазином "Перекресток". Название "Дэир" - сокращённое от "Дальнейшее энерго-информационное развитие". Эта странная организация предлагает десятки семинаров для повышения благосостояния и здоровья. Курсы предлагают также целый спектр услуг от неких тайных технологий власти до повышения сексуальности.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Если верить сайту организации, просвещает она народ чуть ли не по всему миру от Украины, Казахстана, Прибалтики до Польши, Финляндии, Германии, Швейцарии. Появилась в 2008 году. Основным видом деятельности заявляет "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".

Следователи нашли того, кто положил в камеру хранения магазина рюкзак с бомбой, стандартно. Если есть фотография гражданина и маршрут, это не сложно. Определили номер его телефона и пришли к нему домой. Даже если бы не были найдены флешки.

Задержанный Лукьяненко сразу стал давать признательные показания. Утверждает, что таким образом хотел привлечь внимание к безобразиям - к тому, как обучают в "Дэир". Правда ли это, покажет следствие.

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