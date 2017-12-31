Сегодня появились новые подробности о расследовании дела о взрыве в супермаркете в Санкт-Петербурге.

Напомним, вчера сотрудники ФСБ пришли домой к 35-летнему жителю северной столицы Дмитрию Лукьяненко и увели его с собой. Оказалось, что гражданин был ранее судим за наркотики и мордобой, а в его бомбе не было поражающих элементов. Обнаруженные на месте ЧП гайки и болты вылетели из полок магазина при взрыве.

Задержанный не женат, хотя и живёт с некой женщиной. Несмотря на поздний час, сразу после задержания Дмитрия Лукьяненко отвезли к следователю СКР. На этот момент в ведомстве Александра Бастрыкина дополнительных подробностей беседы не сообщают. Есть некоторые детали лишь у питерских журналистов. Так, "Фонтанка" заявила о том, что на одной из полок магазина была обнаружена колбаса, в которую кто-то "запихнул" флешку. На ней содержалось ровно то, что вскоре нашли и на второй флешке. Электронные носители привели к Лукьяненко.

В итоге поисков оперативники быстро дошли до центра "Дэир", расположенного практически рядом со взорванным магазином "Перекресток". Название "Дэир" - сокращённое от "Дальнейшее энерго-информационное развитие". Эта странная организация предлагает десятки семинаров для повышения благосостояния и здоровья. Курсы предлагают также целый спектр услуг от неких тайных технологий власти до повышения сексуальности.

Если верить сайту организации, просвещает она народ чуть ли не по всему миру от Украины, Казахстана, Прибалтики до Польши, Финляндии, Германии, Швейцарии. Появилась в 2008 году. Основным видом деятельности заявляет "предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам".

Следователи нашли того, кто положил в камеру хранения магазина рюкзак с бомбой, стандартно. Если есть фотография гражданина и маршрут, это не сложно. Определили номер его телефона и пришли к нему домой. Даже если бы не были найдены флешки.

Задержанный Лукьяненко сразу стал давать признательные показания. Утверждает, что таким образом хотел привлечь внимание к безобразиям - к тому, как обучают в "Дэир". Правда ли это, покажет следствие.