В сети появилось видео тройного убийства в кафе на Кубани

В интернете появилось видео перестрелки в кафе "Огонек" в станице Ладожской Усть-Лабинского района Кубани. Запись сделана камерой видеонаблюдения, которая была установлена в заведении.

На видео отчетливо видно, как двое людей в черных шапках или масках заходят в кафе и сразу начинают стрелять. Один из тех, в кого они выстрелили, падает, получив ранение.

Как уже писала ранее "РГ", преступление произошло рано утром сегодня, 31 декабря. В результате перестрелки было убито три человека.

После того как стало известно о происшествии, на территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена". На розыск подозреваемых в преступлении был направлен весь личный состав полицейских Усть-Лабинского и соседних районов.

По горячим следам оперативники задержали в Кореновском районе Краснодарского края двух мужчин 34-х и 32-х лет, схожих по приметам с ориентировкой. А при содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно расстреляли посетителей кафе.

Возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают причины и мотивы произошедшей кровавой перестрелки.