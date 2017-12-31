На Урале задержали подозреваемых в лжеминированиях

Сотрудники полиции и ФСБ вычислили и задержали жителей Екатеринбурга и Среднеуральска, которые накануне сообщили о минировании метрополитена и жилого дома.

- Подземку "заминировал" 52-летний неработающий житель областного центра гражданин Куршаков, - рассказал "РГ" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - На допросе он сказал, что якобы хотел проверить, воспримут ли сотрудники ОВД его сообщение за реальную угрозу и станут ли проводить эвакуацию в метро.

50-летний гражданин Подойников из Среднеуральска звонком об угрозе пытался досадить многодетной семье, которая в его доме снимала одну из квартир и его раздражала.

Напомним, 30 декабря Екатеринбург подвергся очередной информационной атаке лжеминеров. Сведения о якобы заложенных взрывных устройствах касались нескольких торговых центров, метрополитена, гостиниц и жилых домов. Проводилась эвакуация, специалисты обследовали все объекты, но ничего угрожающего людям ни в одном случае не обнаружили.

Всего в 2017 году полиции и ФСБ Среднего Урала удалось изобличить порядка 50 лжеминеров, заметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.