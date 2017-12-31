Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим новым годом и поблагодарил тех, кто участвовал в освобождении Сирии от террористов.

"Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы - достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев", - говорится в видеообращении Шойгу, опубликованном на сайте министерства обороны.

Шойгу отметил, что в уходящем году было много сделано для обороноспособности России. "Продолжили большую работу по перевооружению армии и флота, совершенствовали боевую подготовку войск, решали вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов", - сказал он.

Министр выразил особую признательность тем, кто встречает новогодние праздники на боевом посту.

11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и объявил о выводе российских войск из Сирии в места постоянной дислокации. Россия оставит за собой в Сирии две военные базы (в Хмеймиме и Тартусе) и три батальона военной полиции.

В новогоднем поздравлении президенту Сирии Башару Асаду Путин вновь напомнил, что Россия продолжит помогать Сирии в защите суверенитета и целостности.