Новости

В результате крушения самолета в Коста-Рике погибли 12 человек 00:05
В Австрии хозяин отеля спас заблудившихся в горах туристов 31.12.2017
Трамп: Политика демократов убьет процветание Америки 31.12.2017
Президент Ирана признал право граждан на мирный протест 31.12.2017
Экс-глава штаба Пентагона: США никогда не были так близки к ядерной войне 31.12.2017
Два крупных приволжских аэропорта эвакуировали после анонимных звонков 31.12.2017
В Сиднее Новый год встретили феерическим салютом 31.12.2017
Штраф за незаконное жилье и транспорт вырастет 31.12.2017
В Колорадо несколько полицейских пострадали на задании 31.12.2017
В Иране на фоне акций протеста заблокировали Instagram и Telegram 31.12.2017
Правительство определит список товаров для обязательной маркировки 31.12.2017
Видео: Главная елка Южно-Сахалинска сгорела дотла 31.12.2017
Пушков назвал слова Трампа об успехах США в Сирии "пост-правдой" 31.12.2017
Эрдоган обвинил США в манипулировании демократией 31.12.2017
Бирюков: За работой систем жизнеобеспечения следят городские штабы 31.12.2017
Третий новогодний поезд запустили с новой станции "Ховрино" 31.12.2017
Обвиняемый в теракте в Петербурге арестован на два месяца 31.12.2017
Подозреваемого в теракте в Петербурге проверят на вменяемость 31.12.2017
Суд арестовал захватившего отделение почты в Харькове на два месяца 31.12.2017
Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал, зачем подорвал магазин 31.12.2017
В Бразилии отказались от фейерверков на Новый год для заботы о животных 31.12.2017
В сети появилось видео тройного убийства в кафе на Кубани 31.12.2017
В Москве мужчина выпрыгнул с девятого этажа горящего дома и остался жив 31.12.2017
СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете 31.12.2017
Путин сократил предельную численность работников МВД 31.12.2017
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Где в Москве можно запускать новогодние фейерверки
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
31.12.2017 22:00
Рубрика: Власть

Шойгу поблагодарил военных за освобождение Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных с наступающим новым годом и поблагодарил тех, кто участвовал в освобождении Сирии от террористов.

"Хочу поблагодарить всех, кто освобождал сирийскую землю от террористов, кто на дальних подступах к нашему дому защищал его мир и покой. Вы - достойный пример для тех, кому военная форма еще велика: для подрастающего поколения, для наших юнармейцев", - говорится в видеообращении Шойгу, опубликованном на сайте министерства обороны.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Шойгу: Армия получила бесценный боевой опыт и готова к защите Отечества

Шойгу отметил, что в уходящем году было много сделано для обороноспособности России. "Продолжили большую работу по перевооружению армии и флота, совершенствовали боевую подготовку войск, решали вопросы социального обеспечения военнослужащих, их семей, наших ветеранов", - сказал он.

Министр выразил особую признательность тем, кто встречает новогодние праздники на боевом посту.

11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим и объявил о выводе российских войск из Сирии в места постоянной дислокации. Россия оставит за собой в Сирии две военные базы (в Хмеймиме и Тартусе) и три батальона военной полиции.

В новогоднем поздравлении президенту Сирии Башару Асаду Путин вновь напомнил, что Россия продолжит помогать Сирии в защите суверенитета и целостности.

Главное сегодня

Президент Ирана признал право граждан на мирный протест
СК переквалифицировал дело о взрыве в петербургском супермаркете
Умер актер Александр Шаврин
Пушков назвал слова Трампа об успехах США в Сирии "пост-правдой"
СМИ сообщили о четырех сценариях начала войны с КНДР