Суд арестовал захватившего отделение почты в Харькове на два месяца

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал до 27 февраля 2018 года без права внесения залога Безуха Владимира, захватившего ранее почтовое отделения в Харькове, сообщает РИА Новости.

Подозреваемый заявил, что с решением суда не согласен. Вердикт можно оспорить в течение пяти дней в апелляционном суде Харьковской области. По версии следствия, 30 декабря около 14:40 по местному времени Безух попытался ограбить почту. Он взял в заложники одиннадцать человек. Через некоторое время удалось добиться освобождения трех женщин и двоих детей.

Позднее полиция задержала злоумышленника. По счастливой случайности в результате инцидента никто не пострадал.