В Харькове из отделения почты освободили пятерых заложников

Из захваченного неизвестным здания почты в Харькове освобождены пятеро заложников. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей", - написал чиновник в микроблоге Twitter.

Сообщается, что полиция продолжает переговоры со злоумышленником. Их ведут руководители полиции и Службы безопасности Украины. В Харьков к месту инцидента перебрасываются дополнительные силы спецназа.

Ранее депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранительные органы предложили захватившему заложников сдаться и освободить людей, иначе полиция может пойти на штурм здания.

Напомним, в субботу злоумышленник пришел в харьковское отделение "Укрпочты" по улице Шевченко с целью ограбления. Один из сотрудников успел вызвать полицию, и мужчина решился взять всех присутствующих в заложники. У захватчика в заложниках оказались 11 человек, включая двоих детей. Ранее он угрожал применить взрывчатку, которая на нем прикреплена.