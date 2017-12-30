Правоохранительные органы предложили захватившему заложников в отделении почты в Харькове сдаться и освободить людей, иначе полиция может пойти на штурм здания. Об этом сообщил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.

"В настоящий момент с ним ведутся переговоры, ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию", - рассказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, злоумышленник пришел в отделение "Укрпочты" с целью ограбления. Один из сотрудников успел вызвать полицию, и мужчина решился взять всех присутствующих в заложники.

Ранее сообщалось, что в здании "Укрпочты" по улице Шевченко в Харькове неизвестный удерживает в заложниках 11 человек, включая двоих детей. Он угрожает применить взрывчатку, которая на нем прикреплена.