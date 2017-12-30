"В настоящий момент с ним ведутся переговоры, ему предлагается сдаться и отпустить заложников, если он этого не сделает, то могут быть предприняты меры силового захвата помещения, которые могут повлечь его ликвидацию", - рассказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
По его словам, злоумышленник пришел в отделение "Укрпочты" с целью ограбления. Один из сотрудников успел вызвать полицию, и мужчина решился взять всех присутствующих в заложники.
Ранее сообщалось, что в здании "Укрпочты" по улице Шевченко в Харькове неизвестный удерживает в заложниках 11 человек, включая двоих детей. Он угрожает применить взрывчатку, которая на нем прикреплена.
В #Харьков'е вооруженный мужчина взял заложников и захватил отделение "Укрпочты"#преступление #криминал #заложники #полиция #укрпочта #Харьковскаяhttps://t.co/FdkX3vsJed pic.twitter.com/SSQcS11uJ9— Новости Украины (@chaspikls) 30 декабря 2017 г.