В Иране сообщили о жертвах в ходе массовых волнений

По данным полиции, антиправительственные выступления проходят под лозунгами борьбы с ростом цен и коррупцией. В отдельных районах зафиксированы акции неповиновения властям. Так, в Тегеране студенты забросали стражей порядка камнями и вступили в стычки с лояльными властям активистами.

Отмечается, что это крупнейшие акции протеста с 2009 года, после чего последовало переизбрание президента Махмуда Ахмадинежада.

Одновременно в 1200 населенных пунктах Ирана организованы проправительственные марши.

Информагентство ISNA передает, что стражи порядка применяют тактику рассеивания толпы и задержания зачинщиков беспорядков. В Тегеране закрыты некоторые станции метро, чтобы предотвратить прибытие в центр города протестующих. Командующий корпусом стражей исламской революции Эсмаил Ковсари подтвердил, что ситуация в столице Ирана находится под контролем.

Между тем МИД России предупредил о проходящих в Иране протестных акциях и рекомендовал избегать мест массового скопления людей. "Вызванные социальным недовольством манифестации проходят на улицах крупных городов страны, включая Тегеран, Мешхед, Исфаган и Решт. Имеют место столкновения протестующих граждан с полицией", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.