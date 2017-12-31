Задержан подозреваемый в стрельбе возле Кремля

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который, как предполагается, устроил 30 декабря стрельбу на Никольской улице (примерно в 300 метрах от Красной площади) и ранил двух человек.

Как сообщают в пресс-службе столичного главка МВД, рано утром 31 декабря на 40-м километре Новорижского шоссе полицейские остановили легковой автомобиль под управлением 26-летнего подозреваемого в причинении ранений 29-летнему мужчине и 23-летней девушке. Сообщается, что при задержании ему была оказана медицинская помощь. "По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что вечером в субботу на Никольской улице в Москве возле одного из баров произошла стрельба. По данным полиции, причиной конфликта могла стать ревность. В результате стрельбы из травматического оружия ранения получили мужчина и женщина. Они госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, Состояние женщины оценивается как крайне тяжелое, она получила шесть ранений в голову.