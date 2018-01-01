Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года

Акцизы на дизтопливо и бензин пятого класса стали выше с сегодняшнего дня. Вступили в силу поправки в Налоговый кодекс.

Так, акцизы на бензин класса 5 стали выше на 10,7 процента и составляют 11,213 тысячи рублей за тонну. А с 1 июля они поднимутся еще раз - до 11,892 тысячи за тонну.

Акцизы на дизтопливо тоже поднимутся дважды - с сегодняшнего дня и с 1 июля, соответственно, до 11,213 тысячи рублей за тонну и до 11,892 тысячи.

Далее рост акцизов на топливо продолжится. Так, акциз на бензин класса 5 через год составит 12,314 тысячи рублей за тонну, а в 2020 году - 12,752 тысячи рублей.