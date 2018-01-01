Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер

44-летняя английская актриса и продюсер Лина Хиди, исполнитель роли одного из самых ярких и яростных персонажей фэнтези-саги "Игра престолов", рассказала, как видит себе смерть Серсеи Ланнистер.

Согласно кровожадным словам Хиди, которые передает The Independent, "безумная королева" Серсея непременно должна полечь от руки Арьи Старк, причем - "эпично". Или же, если у Арьи не получится вычеркнуть ее из своего знаменитого "расстрельного списка", пусть это будет брат Тирион. Поскольку "никто другой не смог бы наслаждаться ее смертью так, как насладится он".

Меж тем, в Сети большой популярностью пользуется теория, что Серсею может убить другой ее брат (и любовник) - Джейме. Но Хиди такой вариант не по нраву. Как и смерть от рук новой перспективной владычицы Семи Королевств Дейенерис Таргариен.

Лина Хиди родилась в Гамильтоне на Бермудских Островах. В детстве и молодости кино не интересовалась, мечтая стать парикмахером. В 1994-м на съемках "Книги джунглей" познакомилась с актером Джейсоном Флемингом (Азазель из "Люди Икс: Первый класс"), с которым встречалась девять лет. После Джейсона был Джером Флинн (грубый наемник Бронн из "Игры престолов") - с ним актриса рассталась со скандалом. И, кстати, именно по данной причине создатели ИП на протяжении всего шоу старательно не допускали их пересечений на съемочной площадке.

Ранее мы писали, что по итогам 2017 года "Игра престолов" в шестой раз стала самым популярным нелегально скачиваемым сериалом.