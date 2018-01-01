Южная Корея приняла предложение Ким Чен Ына начать межкорейские контакты

Официальный Сеул быстро отреагировал на новогоднее послание лидера КНДР Ким Чен Ына, в которой он призвал прекратить межкорейское противостояние и заявил о намерении северокорейской делегации принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В Сеуле подчеркнули, что они "приветствуют" эти предложения, выразив надежду, что в конце концов это станет началом диалога в целях ядерного разоружения Корейского полуострова.

Реакцию руководства Республики Корея (РК) озвучил пресс-секретарь президента РК Пак Су Хён. "Сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения межкорейских отношений, выразив готовность отправить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане делегацию, а для реализации этого предложил начать диалог. Мы приветствуем это", - заявил Пак Су Хён.

Чиновник добавил, что успешное проведение Олимпиады в Пхенчхане "внесет вклад в укрепление мира, атмосферы взаимопонимания на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и на планете в целом".

Пресс-секретарь президента РК напомнил, что администрация президента РК продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить межкорейский диалог "в любое время, в любом вместе и в любой форме".

Таким образом можно сказать, что Сеул принял предложение Пхеньяна начать переговоры. Можно ожидать, что в ближайшее время контакты в той или иной форме будут возобновлены, а на Олимпийских играх в Пхенчхане мы увидим северокорейских атлетов, а также, возможно, группу поддержки из КНДР.

На условиях анонимности сотрудники администрации РК были более откровенны. Один из высокопоставленных чиновников в беседе с журналистами признал, что воспринимают сказанное Ким Чен Ыном как "обнадеживающий сигнал". "Мы надеемся, что контакты по поводу деталей участия КНДР в Олимпиаде станут лишь началом диалога, который в итоге приведет к полномасштабным переговорам по ядерному разоружению Корейского полуострова", - отметил собеседник.