Южная Корея приняла предложение Ким Чен Ына начать межкорейские контакты

Новости

Неймар получит приз "Золотая самба" 18:55
Транскам закрыли из-за снегопада 18:54
В Париже в новогоднюю ночь сожгли около 250 автомобилей 18:43
Два человека погибли на пожаре в Воронеже 18:41
В МИД России заявили о недопустимости вмешательства в ситуацию в Иране 18:19
В Германии два человека погибли из-за фейерверков 18:11
Вышли трейлер и постер неонового хоррора "Лайкни меня" 18:11
Новозеландцы возвели остров, чтобы обойти запрет на распитие алкоголя 17:40
На Кубани "обезвредили" террористов в городских условиях 17:30
ЦИК принял к рассмотрению документы супруги муфтия Дагестана 17:29
Франция планирует провести торговый путь в Китай через Россию 17:26
Актриса Лина Хиди рассказала о смерти Серсеи Ланнистер 17:20
СМИ: Олегу Табакову стало лучше 17:07
Путин и Нетаньяху договорились о встрече 16:56
Президент Ирана объяснил природу протестных акций в стране 16:55
В ночь на 2 января жители Земли увидят новогоднее Суперлуние 16:55
Трамп обвинил Пакистан в помощи террористам за деньги США 16:30
Болгария считает приоритетным решение проблемы антироссийских санкций 16:23
Пранкеры снова разыграли Порошенко 16:20
Вторая ветка российско-китайского нефтепровода введена в эксплуатацию 16:15
"Барыс" отправил в отставку Евгения Корешкова 16:13
Число жертв беспорядков в Иране достигло 12 человек 15:18
Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек 15:02
В Лондоне за сутки четверо погибли от ножевых ранений 14:56
Под Витебском предотвратили наезд автомобиля на толпу горожан 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
01.01.2018 12:42
Рубрика: В мире

Южная Корея приняла предложение Ким Чен Ына начать межкорейские контакты

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Официальный Сеул быстро отреагировал на новогоднее послание лидера КНДР Ким Чен Ына, в которой он призвал прекратить межкорейское противостояние и заявил о намерении северокорейской делегации принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. В Сеуле подчеркнули, что они "приветствуют" эти предложения, выразив надежду, что в конце концов это станет началом диалога в целях ядерного разоружения Корейского полуострова.

Реакцию руководства Республики Корея (РК) озвучил пресс-секретарь президента РК Пак Су Хён. "Сегодня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения межкорейских отношений, выразив готовность отправить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане делегацию, а для реализации этого предложил начать диалог. Мы приветствуем это", - заявил Пак Су Хён.

Президент Южной Кореи предложил США отложить учения на время Олимпиады

Чиновник добавил, что успешное проведение Олимпиады в Пхенчхане "внесет вклад в укрепление мира, атмосферы взаимопонимания на Корейском полуострове, в Северо-Восточной Азии и на планете в целом".

Пресс-секретарь президента РК напомнил, что администрация президента РК продолжает придерживаться позиции о готовности возобновить межкорейский диалог "в любое время, в любом вместе и в любой форме".

Фото: KCNA/REUTERS
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке в своем кабинете"

Таким образом можно сказать, что Сеул принял предложение Пхеньяна начать переговоры. Можно ожидать, что в ближайшее время контакты в той или иной форме будут возобновлены, а на Олимпийских играх в Пхенчхане мы увидим северокорейских атлетов, а также, возможно, группу поддержки из КНДР.

На условиях анонимности сотрудники администрации РК были более откровенны. Один из высокопоставленных чиновников в беседе с журналистами признал, что воспринимают сказанное Ким Чен Ыном как "обнадеживающий сигнал". "Мы надеемся, что контакты по поводу деталей участия КНДР в Олимпиаде станут лишь началом диалога, который в итоге приведет к полномасштабным переговорам по ядерному разоружению Корейского полуострова", - отметил собеседник.

Главное сегодня

Путин сократил численность Вооруженных сил почти на 300 человек
Резервный фонд России прекратил существование
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года
В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали ядом
Ким Чен Ын рассказал о "ядерной кнопке в своем кабинете"