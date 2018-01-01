"Ливерпуль" вырвал победу на четвертой добавленной минуте

Первый в новом году матч Английской футбольной Премьер-лиги подарил фантастическую развязку. "Ливерпуль" в гостях вырвал победу над "Бернли" 2:1 и закрепился в четвертке лидеров.

"Красные" из-за травм лишились двух лидеров атаки - Коутиньо и Салах помочь команде Бргена Клоппа на этом выезде не могли. Это означало большие проблемы для "Ливерпуля", тем более что "Бернли" проводит отличный сезон, занимает седьмое место и успел "покусать" таких серьезных товарищей, как "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэм".

Первый тайм получился откровенно вялым и скучным - "красным" не хватало изобретательности в атаке, а хозяев ничья с таким серьезным оппонентом явно устраивала. После перерыва дело пошло веселее. "Ливер" активизировался, и на 61-й минуте Садио Мане вывел мерсисайдцев вперед. Настала очередь "Бернли" включить максимальные скорости, и в концовке хозяева навалились как следует, прижав "Ливерпуль" к воротам. На 89-й минуте это принесло логичный гол - фланговый навес Тейлора, скидка Воукса и удар головой Гудмундссона заставили взорваться трибуны - 1:1.

Казалось бы, вот она "боевая ничья". Но судья добавил четыре минуты, и этого "Ливерпулю" хватило, чтобы исправиться. Победный гол "красных" получился в чем-то похожий на мяч в исполнении "Бернли". Навес Джана, удар головой Ловрена, и Клаван опять-таки головой вогнал мяч в сетку - 2:1. Развязка произошла буквально за 20 секунд до завершения четвертой компенсированной минуты.

"Ливерпуль" выиграл уже третий матч подряд и по очкам догнал забуксовавший "Манчестер Юнайтед" - у команд теперь по 44 балла, и они делят третье-четвертое место. Манкунианцы свой матч 22-го тура проведут парой часов позже - и как раз в Ливерпуле, где их ждет крепкий "Эвертон".