Пранкеры снова разыграли Порошенко

Российские пранкеры Вован и Лексус опять разыграли украинского президента Петра Порошенко. На этот раз они позвонили ему накануне Нового года. Разговор, который продолжался около минуты, шел от имени генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По словам Лексуса, ему показалось, что украинский президент был не совсем трезвым.

Разговор, судя по записи, ссылка на которую выложена на страничке Вована, проходил в доброжелательном ключе, до тех пор, пока "генсек НАТО" не посоветовал украинскому президенту "не переборщить в новогодний вечер с водкой и горилкой". После этого Порошенко бросил трубку.

Кстати, таким же образом закончился разговор, который состоялся у пранкеров с Порошенко 5 декабря. Лексус выступил в роли премьер-министра Грузии Георгия Квиташвили. Порошенко рассказал "грузинскому политику" об обстоятельствах задержания экс-президента Грузии Саакашвили. "Мы нашли связь господина Саакашвили с Курченко и российскими спецслужбами. Они его финансировали. Поймали на горячем. Сейчас обвиняем. Очень расстраиваюсь. Будет следствие, будет суд. Мы не будем никаких жестких мер к нему применять", - разоткровенничался Порошенко, но также прервал разговор, когда у него спросили, бросил ли он пить.

В ноябре российские пранкеры впервые разыграли главу Украины, проведя беседу с ним от имени тогдашнего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Разговор длился 15 минут, и Порошенко не заметил подвоха, рассуждая на тему ситуации на постсоветском пространстве и отношении к России.

Наконец, в апреле Вован и Лексус заявили, что это они дали интервью газете New York Times от лица Порошенко. По их словам, американских журналистов, интересовал скандал с панамскими офшорами. После этого на российских пранкеров на Украине завели уголовные дела, обвинив в работе на российские спецслужбы.