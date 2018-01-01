Подозрительный пакет на "Филевском парке" оказался кондитерским набором

На станции московского метро "Филевский парк" обнаружили подозрительный пакет. В нем оказался кондитерский набор, свидетельствуют результаты проверки правоохранителей.

"В пакете обнаружен кондитерский подарочный набор. Никаких предметов, представляющих общественную опасность, не обнаружено", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что на станцию для проверки подозрительного предмета выехали кинологи. На движение поездов инцидент не повлиял, станция работала в обычном режиме, но место находки было оцеплено.