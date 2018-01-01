Трамп обвинил Пакистан в помощи террористам за деньги США

Пакистан 15 лет получал от США средства на борьбу с терроризмом, но на деле укрывал боевиков и не помогал Соединенным Штатам. Такое заявление сделал в понедельник, 1 января, глава Белого дома Дональд Трамп.

"Соединенные Штаты по ошибке передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет, в ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, держа наших лидеров за дураков, - написал Трамп в своем Twitter. - Они укрывают террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и практически не помогают. Такого больше не будет!"

Ранее США уже отказались выделить Пакистану 225 млн долларов - в наказание за "недостаточные усилия этой страны по борьбе с террористическими группировками", напоминает ТАСС.

Отметим, что в российском Генштабе 27 декабря заявили о том, что США обучают террористов на своих базах в Сирии, а местные СМИ сообщили о фактах эвакуации командиров боевых отрядов на американских военных вертолетах.