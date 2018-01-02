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02.01.2018 19:27
Рубрика: В мире

Министр обороны Сербии: Россия помогла воссоздать нам систему ПВО

Текст: Александр Борисов (Белград)
В Сербии достаточно техники и персонала для защиты своего воздушного пространства, что стало возможно благодаря поставкам авиации из России в 2017 году. Об этом во вторник, 2 января, заявил министр обороны этой балканской страны Александр Вулин, присутствовавший на показательных полетах МиГ-29 на аэродроме в Батайнице.

"Авиация и системы ПВО Сербии находятся в лучшем состоянии со времен агрессии НАТО, сербская армия имеет сейчас наибольшее количество действующих самолетов", - подчеркнул Александр Вулин, обозначая этот результат как достижение взаимодействия с Россией.

Также министр выразил желание Вооруженных Сил Сербии в перспективе приобрести шесть российских вертолетов Ми-17, стремление расширять взаимодействие с российской стороной в области военно-технического сотрудничества.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Между тем аналогичной точки зрения придерживается и президент Сербии Александр Вучич, посетивший 19 декабря с официальным визитом Россию. Тогда, перед поездкой в Москву сербский лидер дал интервью "Российской газете", в котором отметил "отличное военно-техническое сотрудничество с РФ":

"Недавно в Белграде был Сергей Шойгу, мы тогда получили шесть МиГ-29, которые сейчас находятся на ремонте, и мы ожидаем, что они в предстоящие месяцы будут в полном оперативном использовании, - заявил тогда сербский лидер. - У нас есть и другие заявки: мы хотим купить больше вооружений в России, и сейчас идут переговоры с "Рособоронэкспортом" - в этот момент, когда мы с вами разговариваем, специалисты этой компании находятся в Республике Сербия. Мы хотим купить еще минимум шесть вертолетов, противовоздушные системы, многие другие вещи. Не забывайте, что Сербия является независимой и суверенной страной, Сербия является военно-нейтральной страной, Сербия должна быть сильнее, чтобы быть в состоянии сохранить свою землю".

Следует также добавить, что не только Москва помогает Белграду выстроить собственную систему безопасности, но и Минск. Так, сербский журналисты уже проанонсировали то, что президенты Сербии и Беларуси Александр Вучич и Александр Лукашенко в марте 2018 года подпишут договор о поставках из Минска в Белград четырех зенитно-ракетных комплексов С-300 и шести многоцелевых истребителей МиГ-29.

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Как отмечают эксперты, Белград, анализируя происходящие в мире события и позиционируя себя как нейтральное государство, не желает больше становиться жертвой агрессии Запада. В этой связи сербы стараются максимально обезопасить себя, чтобы не казаться "легкой мишенью" для натовской авиации.

Напомним, что операция "Союзная сила" - бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО - прошла с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице. Всего было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37 440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом). В двух случаях доказано использование натовцами боеприпасов с обедненным ураном, трагические последствия чего наблюдаются и по сей день: в Сербии постоянно растет количество онкологических заболеваний и смертей от них.

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