Ущерб от урагана на Сахалине оценили в 100 млн рублей

В Сахалинской области закончили предварительный подсчет ущерба, нанесенного пронесшимся над севером острова в последние дни 2017 года циклоном. Как сообщает пресс-служба областного правительства, он оценивается в 100 миллионов рублей.

Основной удар стихии принял на себя Углегорский район. Скорость ветра в Углегорске и Шахтерске достигала 50 метров в секунду. Ураган повредил кровли 42 жилых домов и социально значимых объектов. В Углегорске частично крыш лишились поликлиника и баня, одна из котельных, административное здание районной больницы. В Шахтерске у поликлиники ураганом оторвало стропильную систему от шлакоблочного основания. Разрушенные части зданий в населенных пунктах сейчас разбирают бригады строителей.

Как рассказал приехавшему в муниципалитет губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяке исполняющий обязанности главы местной администрации Сергей Дорощук, работы, начавшиеся как только стихла метель, будут идти и в новогодние праздники. Всего на них задействовано 200 человек.

По решению губернатора, Углегорскому району из областного резерва выделено 12 тысяч квадратных метров кровельного материала. Его хватит на покрытие всех поврежденных крыш домов и социальных объектов. Предусмотрена и финансовая помощь из регионального бюджета.

Как подчеркнул Кожемяко, координировать ремонтные работы будут специально созданный оперативный штаб и министр жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Зайцев.

В муниципалитете сохраняется режим ЧС.