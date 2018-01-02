Арестован сбежавший из колонии и убивший многодетную мать саратовец

Судом заключен под стражу обвиняемый по статье "Убийство" и задержанный накануне беглец из колонии-поселения в Саратовской области, сообщило сегодня СУ СК России по региону.

По версии следствия, 29 декабря 2017 года 43-летний мужчина, осужденный в 2014 году и отбывавший наказание в колонии-поселении станции Паницкая Красноармейского района, сбежал и приехал в село Квасниковка Энгельсского района.

Вечером того же дня он заявился в частный дом к своей 38-летней супруге. Он ударил ее ножом более 40 раз и скрылся. "Незадолго до этого женщина якобы сообщила ему о намерении расторгнуть с ним брак, в связи с чем мужчина решил ее убить", выяснили правоохранители.

Уже на следующий день предполагаемого убийцу задержали, он прятался у родственников, при нем был нож, который он забрал с места преступления.

Общественный резонанс убийство получило не только потому, что злоумышленник сбежал из колонии, но из-за того, что он якобы порезал жену на глазах собственных детей. У женщины осталось восемь детей в возрасте от 3 до 16 лет, шестеро из них были совместные с подозреваемым в страшном убийстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Мужчину арестовали на два месяца.