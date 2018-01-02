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02.01.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье возбуждено дело по факту гибели семи человек

Текст: Анна Шепелева

Возбуждено уголовное дело по факту гибели семерых человек в частном жилом доме села Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области, сообщило сегодня СУ СК России по региону.

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Трагедия произошла накануне, тела погибших, среди которых трое детей, обнаружены вечером 1 января 2018 года. Других пострадавших в доме нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Следователи выяснили, что в этом доме проживала пенсионерка со своим 25-летним безработным сыном. "1 января 2018 года за праздничным столом находились трое мужчин, 42-летняя женщина, и ее трое детей 5, 6 и 16 лет. Хозяйки дома не было", - говорится в сообщении СК.

Среди возможных причин случившегося следователи озвучивают отравление угарным газом, а также неисправность печного отопления: "Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем, угарный газ наполнил помещение. Также не исключено, что к трагедии привела неисправность печного отопления".

Расследование продолжается. Опрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также на место массовой гибели людей выехали представители прокуратуры, МЧС региона, власти, в том числе губернатор.  Проведено оперативное совещание.

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