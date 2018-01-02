Сеул предложил привезти спортсменов КНДР на Олимпиаду на круизном лайнере

Напомним, что в новогоднем послании лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить северокорейскую делегацию для участия на ОИ-2018 в Пхенчхане. Ким при этом подчеркнул, что "искренне надеется на успешное проведение" ОИ, призвав к снижению межкорейской напряженности. Сегодня Сеул уже предложил согласовать детали рабочих переговоров, на которых будут обсуждаться подробности направления делегации.
Как выяснилось, без особой шумихи посланники Юга и Севера уже обсуждали возможность участия КНДР в ОИ-2018. При этом активную роль сыграл губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун. На территории этой провинции находится Пхенчхан и Каннын с олимпийскими объектами, а сам Чхве известен как большой сторонник межкорейского сотрудничества.
По словам Чхве, соответствующая беседа состоялась 18 декабря в Китае, где проходил международный чемпионат по футболу, где принимали участие юношеские сборные как Юга, так и Севера.
В консультациях со стороны КНДР принимали шестеро влиятельных спортивных функционеров. Официальный Сеул также был в курсе этих контактов и дал "добро" на инициативу Чхве Мун Суна.
По словам Чхве, в ходе беседы он призвал КНДР направить на Олимпиаду в Пхенчхане спортсменов, группу поддержки, а также высокопоставленных официальных лиц. При этом северянам было предложено, что в случае их согласия всю делегацию КНДР может забрать специальный круизный лайнер южан.
Предполагается, что судно дойдет до северокорейского порта Вонсан на восточном побережье, заберет делегацию и доставит до южнокорейского Каннына. В Канныне находится один из двух основных "кластеров" олимпийских объектов. Там, в частности, будут проходить состязания по хоккею, бегу на коньках, фигурному катанию и керлингу. Впрочем, от Каннына до Пхенчхана недалеко - около 40 км. После окончания ОИ северян также можно было обратно доставить на южнокорейском судне. Как подчеркнул Чхве, нахождение на изолированном судне может решить все проблемы и обеспокоенность властей КНДР по поводу безопасности и возможных нежелательных контактов.
Губернатор провинции Канвон также предложил создать единую корейскую сборную по фигурному катанию. Только в парном фигурном катании атлеты КНДР получили путевку на ОИ-2018.
Чхве ничего не сказал о реакции северян, но подчеркнул, что все расходы по проживанию, транспорту, питанию, безопасности и прочее южнокорейская сторона готова взять на себя.