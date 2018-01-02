Сеул предложил привезти спортсменов КНДР на Олимпиаду на круизном лайнере

Южная и Северная Корея уже две недели назад в предварительном порядке обсудили возможность участия делегации из КНДР в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. При этом представители Сеула предложили доставить делегацию КНДР на круизном лайнере, пообещав при этом взять на себя все расходы. Об этом заявил губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун, который лично участвовал в диалоге.

Напомним, что в новогоднем послании лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности направить северокорейскую делегацию для участия на ОИ-2018 в Пхенчхане. Ким при этом подчеркнул, что "искренне надеется на успешное проведение" ОИ, призвав к снижению межкорейской напряженности. Сегодня Сеул уже предложил согласовать детали рабочих переговоров, на которых будут обсуждаться подробности направления делегации.

Как выяснилось, без особой шумихи посланники Юга и Севера уже обсуждали возможность участия КНДР в ОИ-2018. При этом активную роль сыграл губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун. На территории этой провинции находится Пхенчхан и Каннын с олимпийскими объектами, а сам Чхве известен как большой сторонник межкорейского сотрудничества.

По словам Чхве, соответствующая беседа состоялась 18 декабря в Китае, где проходил международный чемпионат по футболу, где принимали участие юношеские сборные как Юга, так и Севера.

В консультациях со стороны КНДР принимали шестеро влиятельных спортивных функционеров. Официальный Сеул также был в курсе этих контактов и дал "добро" на инициативу Чхве Мун Суна.

По словам Чхве, в ходе беседы он призвал КНДР направить на Олимпиаду в Пхенчхане спортсменов, группу поддержки, а также высокопоставленных официальных лиц. При этом северянам было предложено, что в случае их согласия всю делегацию КНДР может забрать специальный круизный лайнер южан.

Предполагается, что судно дойдет до северокорейского порта Вонсан на восточном побережье, заберет делегацию и доставит до южнокорейского Каннына. В Канныне находится один из двух основных "кластеров" олимпийских объектов. Там, в частности, будут проходить состязания по хоккею, бегу на коньках, фигурному катанию и керлингу. Впрочем, от Каннына до Пхенчхана недалеко - около 40 км. После окончания ОИ северян также можно было обратно доставить на южнокорейском судне. Как подчеркнул Чхве, нахождение на изолированном судне может решить все проблемы и обеспокоенность властей КНДР по поводу безопасности и возможных нежелательных контактов.

Губернатор провинции Канвон также предложил создать единую корейскую сборную по фигурному катанию. Только в парном фигурном катании атлеты КНДР получили путевку на ОИ-2018.

Чхве ничего не сказал о реакции северян, но подчеркнул, что все расходы по проживанию, транспорту, питанию, безопасности и прочее южнокорейская сторона готова взять на себя.