Спикер парламента Молдавии объявил себя врио президента

Новости

У берегов Шанхая затонуло грузовое судно 07:01
Начались испытания нового бронеавтомобиля для ВДВ 06:50
В Приморье в ДТП погибли четыре человека 06:32
Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала 06:28
В Охотском море к аварийному траулеру подошел спасатель 06:10
В США крыса внесла изменения в расписание авиарейсов 05:57
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек 05:38
Захарова: США в ООН могут поделиться опытом разгона протестов 05:25
Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына 04:51
На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду 04:17
Из-за снега на трассе в США столкнулись почти 40 автомобилей 04:05
Вашингтон продолжит оказывать давление на Пакистан 03:42
Духовный лидер Ирана связал протесты в стране с внешними врагами 03:13
На восток Канады обрушится мощный снежный циклон 02:52
В Подмосковье пантера загрызла мужчину 02:32
В Перу автобус столкнулся с грузовиком и упал в пропасть 02:16
Воевавшую на стороне ДАИШ француженку задержали в Сирии 01:52
Рядом с посольством России в Иране усилили меры безопасности 01:33
"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость 01:10
Лидер чемпионата Италии не смог пробиться в полуфинал Кубка страны 00:59
При нападении скотоводов в Нигерии погибли более 20 земледельцев 00:56
"Брюгге" подтвердил переход вратаря тульского "Арсенала" Габулова 00:17
США созовут специальное заседание СБ ООН из-за событий в Иране 02.01.2018
Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею 02.01.2018
Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе 02.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 22:38
Рубрика: В мире

Спикер парламента Молдавии объявил себя врио президента

Текст: Екатерина Забродина

Президент Молдавии Игорь Додон фактически был лишен последних государственных полномочий - в том числе по блокированию кандидатур членов правительства. Отныне его вето не будет иметь никакого смысла: Конституционный суд страны "временно передал" обязанности главы государства спикеру парламента (альтернативная опция - премьер-министру).

Додон: Выход Молдавии из СНГ серьезно ударит по экспорту и мигрантам

Нет сомнения, что в ближайшее время один из них подпишет указы о назначении ключевых министров - иностранных дел и экономики, а также двух вице-премьеров - по вопросам евроинтеграции и "реинтеграции" (имеется в виду - Приднестровья), которых отказывался назначить Додон.

Ранее по такой же схеме в обход Додона был утвержден министром обороны Евгений Стурза. Сам президент назвал очередное решение суда антиконституционным. Он констатировал, что этот институт, призванный служить интересам демократии, превратился в политический инструмент в руках его оппонентов. И хотя Додон по-прежнему намерен "не уступать", он по сути не располагает рычагами влияния на собственное правительство, которое контролируется "проевропейскими" политическими силами и выступает против партнерства Кишинева и Москвы. 

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года