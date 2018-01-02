Спикер парламента Молдавии объявил себя врио президента

Президент Молдавии Игорь Додон фактически был лишен последних государственных полномочий - в том числе по блокированию кандидатур членов правительства. Отныне его вето не будет иметь никакого смысла: Конституционный суд страны "временно передал" обязанности главы государства спикеру парламента (альтернативная опция - премьер-министру).

Нет сомнения, что в ближайшее время один из них подпишет указы о назначении ключевых министров - иностранных дел и экономики, а также двух вице-премьеров - по вопросам евроинтеграции и "реинтеграции" (имеется в виду - Приднестровья), которых отказывался назначить Додон.

Ранее по такой же схеме в обход Додона был утвержден министром обороны Евгений Стурза. Сам президент назвал очередное решение суда антиконституционным. Он констатировал, что этот институт, призванный служить интересам демократии, превратился в политический инструмент в руках его оппонентов. И хотя Додон по-прежнему намерен "не уступать", он по сути не располагает рычагами влияния на собственное правительство, которое контролируется "проевропейскими" политическими силами и выступает против партнерства Кишинева и Москвы.