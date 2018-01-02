Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия Игоря Додона

Уже второй раз Конституционный суд республики постановил, что премьер-министр и даже спикер парламента могут утвердить кандидатуры семи членов правительства в обход главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Конституционный суд уже наделил председателя правительства или парламента правом утвердить кандидатуру министра обороны, а именно - вице-председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзы. Президент Додон дважды блокировал его назначение. В результате тот все-таки возглавил оборонное ведомство Молдавии: указ об этом подписал спикер парламента Адриан Канду, он же принял у Стурзы присягу. Теперь по той же схеме могут быть назначены министры иностранных дел и экономики, вице-премьеры по делам евроинтеграции и реинтеграции (последний занимается вопросом Приднестровья). Их отставку Игорь Додон уже утвердил, а вот с кандидатурами преемников - представителей исключительно прозападных партий - был вновь не согласен.

Сам Игорь Додон уже заявил, что подобное решение судьями было принято "на пределе законности и за пределами здравого смысла". На своей страничке в соцсети Facebook он указал на нарушение процедуры: она предполагает обращение в КС правительства либо через парламент, либо через особое постановление. Однако запрос поступил лишь от нескольких депутатов. При этом Додон настаивает, что "принял решение не уступать" назначению в правительство лиц, которые себя скомпрометировали на прежних должностях.