Ушедший год назвали самым безопасным в истории авиации

Ушедший год признан самым безопасным в истории мировой авиации. Как выяснили голландская консалтинговая фирма To70 и Aviation Safety Network, в 2017-м на коммерческих пассажирских рейсах не было зафиксировано ни одной авиакатастрофы.

Эксперты отмечают, что всего было зарегистрировано 10 серьезных авиаинцидентов, жертвами которых стали 79 человек. Однако речь идет о рейсах грузовой авиации или малой с турбовинтовыми двигателями. Для сравнения: в 2016-м в 16 крупных авиакатастрофах погибло 303 человека.

Напомним, что самой крупной в 2017 году стала авиакатастрофа под Бишкеком в Киргизии. В январе грузовой Boeing 747 заходил на посадку в условиях густого тумана и упал на дачный поселок. Тогда погибло 4 члена экипажа из Турции и 35 местных жителей, напоминает портал Newsru.com.