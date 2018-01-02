В России возобновились работы над многоразовой ракетой

Государственный ракетный центр имени Макеева в городе Миасс (Челябинская область) возобновил разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя "Корона". Работы по созданию перспективного космического аппарата вертикального взлета и посадки были заморожены в 2012 году. На данный момент разработан график разработки ракеты, а также проанализированы условия ее создания и перспективы эксплуатации.

"Наша разработка - ракета-носитель "Корона", в отличие от американской (ракета-носитель Falcon), не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту", - заявил Интерфаксу генеральный конструктор ГРЦ Владимир Дегтярь.

Предполагается, что основным конструкционным материалом "Короны" станет углепластик. Ракета предназначена для выведения космических аппаратов на низкие околоземные круговые орбиты высотой 200 - 500 километров. Стартовая масса около 300 тонн. Масса полезной нагрузки от семи до 12 тонн. Взлет и посадка осуществляется с применением упрощенных стартовых сооружений.

Кроме того, планируется использовать "Корону" для запусков с морских платформ, поскольку она не нуждается во взлетной полосе для посадки и может использовать одну и ту же площадку для взлета и посадки.