Вратарь сборной России по футболу продолжит карьеру в Бельгии

Новости

У берегов Шанхая затонуло грузовое судно 07:01
Начались испытания нового бронеавтомобиля для ВДВ 06:50
В Приморье в ДТП погибли четыре человека 06:32
Издатели Playboy хотят отказаться от печатной версии журнала 06:28
В Охотском море к аварийному траулеру подошел спасатель 06:10
В США крыса внесла изменения в расписание авиарейсов 05:57
В Перу при падении автобуса в пропасть погибли 48 человек 05:38
Захарова: США в ООН могут поделиться опытом разгона протестов 05:25
Трамп: Моя ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына 04:51
На юге Мексики крокодил утащил ребенка под воду 04:17
Из-за снега на трассе в США столкнулись почти 40 автомобилей 04:05
Вашингтон продолжит оказывать давление на Пакистан 03:42
Духовный лидер Ирана связал протесты в стране с внешними врагами 03:13
На восток Канады обрушится мощный снежный циклон 02:52
В Подмосковье пантера загрызла мужчину 02:32
В Перу автобус столкнулся с грузовиком и упал в пропасть 02:16
Воевавшую на стороне ДАИШ француженку задержали в Сирии 01:52
Рядом с посольством России в Иране усилили меры безопасности 01:33
"Верка Сердючка": Запрет показа фильмов из РФ на Украине - глупость 01:10
Лидер чемпионата Италии не смог пробиться в полуфинал Кубка страны 00:59
При нападении скотоводов в Нигерии погибли более 20 земледельцев 00:56
"Брюгге" подтвердил переход вратаря тульского "Арсенала" Габулова 00:17
США созовут специальное заседание СБ ООН из-за событий в Иране 02.01.2018
Определился первый полуфиналист молодежного чемпионата мира по хоккею 02.01.2018
Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе 02.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 23:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Вратарь сборной России по футболу продолжит карьеру в Бельгии

Текст: Данила Жиляев

Многие российские футболисты мечтают выступать в Европе. Уже не один месяц сватают за границу форварда "Краснодара" Федора Смолова, о переезде задумываются Александр Кокорин и Александр Головин. Однако во вторник состоялся весьма неожиданный трансфер: игроком бельгийского "Брюгге" стал 34-летний вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов.

Сразу оговоримся: официальной информации на этот счет пока нет - ни "Брюгге", ни "Арсенал" ее еще не подтвердили. О трансфере первым сообщил бельгийский портал Voetbalnieuws, отметив, что контракт с игроком, вероятно, будет рассчитан на полтора года, и в клубе предполагают, что Габулов заменит Людовика Бютелля, собирающегося уйти из команды.

СМИ сообщили о новой многомиллионной трансферной цели "Зенита"

Во вторник вечером в своем Twitter о переходе Габулова в "Брюгге" написал и известный телекомментатор Нобель Арустамян. А затем появился комментарий самого вратаря - его приводит Чемпионат.com со ссылкой на сайт футболиста. При этом отмечается, что с сайта игрока эта новость была удалена через некоторое время после публикации.

"Дорогие друзья! Сегодня я официально стал игроком бельгийского "Брюгге". Переход из одной команды в другую - это новый вызов. И непростой в эмоциональном плане момент тоже, - сказал Габулов. - Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни".

Владимир Габулов стал игроком тульского "Арсенала" в январе 2017 года. Ранее он выступал за многие клубы РФПЛ, в том числе "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Аланию". За сборную России он провел 10 матчей и пропустил шесть мячей. После четырехлетнего перерыва при Станиславе Черчесове он вновь стал вызываться в национальную команду, однако на поле пока не выходил.

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года