Вратарь сборной России по футболу продолжит карьеру в Бельгии

Многие российские футболисты мечтают выступать в Европе. Уже не один месяц сватают за границу форварда "Краснодара" Федора Смолова, о переезде задумываются Александр Кокорин и Александр Головин. Однако во вторник состоялся весьма неожиданный трансфер: игроком бельгийского "Брюгге" стал 34-летний вратарь тульского "Арсенала" и сборной России Владимир Габулов.

Сразу оговоримся: официальной информации на этот счет пока нет - ни "Брюгге", ни "Арсенал" ее еще не подтвердили. О трансфере первым сообщил бельгийский портал Voetbalnieuws, отметив, что контракт с игроком, вероятно, будет рассчитан на полтора года, и в клубе предполагают, что Габулов заменит Людовика Бютелля, собирающегося уйти из команды.

Во вторник вечером в своем Twitter о переходе Габулова в "Брюгге" написал и известный телекомментатор Нобель Арустамян. А затем появился комментарий самого вратаря - его приводит Чемпионат.com со ссылкой на сайт футболиста. При этом отмечается, что с сайта игрока эта новость была удалена через некоторое время после публикации.

"Дорогие друзья! Сегодня я официально стал игроком бельгийского "Брюгге". Переход из одной команды в другую - это новый вызов. И непростой в эмоциональном плане момент тоже, - сказал Габулов. - Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни".

Владимир Габулов стал игроком тульского "Арсенала" в январе 2017 года. Ранее он выступал за многие клубы РФПЛ, в том числе "Динамо", ЦСКА, "Анжи", "Аланию". За сборную России он провел 10 матчей и пропустил шесть мячей. После четырехлетнего перерыва при Станиславе Черчесове он вновь стал вызываться в национальную команду, однако на поле пока не выходил.