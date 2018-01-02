Видео: Кокорин станцевал на пляже в костюме панды

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин во время паузы в РФПЛ остается главным ньюсмейкером российского футбола. При этом с собственно футболом события с участием Алесандра никак не связаны.

После стрельбы на свадьбе игрока "Крыльев Советов" Алана Чочиева и вызова Неймара на состязание по компьютерной игре Counter Strike Кокорин решил поразить поклонников танцами. Собственно, на той же свадьбе он уже танцевал лезгинку, а теперь предстал перед подписчиками своего Instagram в совершенно неожиданном образе.

На отдыхе в Дубае Кокорин появился на пляже в костюме панды - точнее, на нем была гигантская голова от этого костюма. И под композицию рэпера Desiigner футболист к вящему удивлению находившихся рядом отдыхающих начал весьма экстравагантный танец.

Впрочем, спасибо Александру хотя бы на том, что истории с шампанским и ездой по встречной полосе остались в прошлом. И спасибо, что делится такими эпизодами своей жизни - есть над чем повеселиться. Тем более что уже 11 января "Зенит" выйдет из отпуска, и Кокорину, наверное, будет не до танцев.