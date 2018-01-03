Экс-фотограф Обамы показал фото "ядерной кнопки" президента США

Бывший официальный фотограф 44-го президента США Барака Обамы Пит Соуза разместил в своем Instagram изображение так называемого "ядерного чемоданчика", который всегда следует за американским лидером и предназначен для запуска ядерных арсеналов страны.

Соуза после перехода полномочий к Дональду Трампу регулярно использует свой архив фотографий дабы подколоть нового американского лидера, которого сторонники Обамы не считают достойным этой должности.

И в этот раз публикация Соузы стала своеобразным ответом на слова Трампа, заявившего, что его "ядерная кнопка" больше и мощнее, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

На снимке Соузы запечатлен сотрудник Белого дома, который заносит на борт номер один так называемый "ядерный чемоданчик" - сумку с мобильной точкой управления системой стратегической обороны США. А на другом снимке изображена красная кнопка, установленная на столе президента США в Овальном кабинете.

Впрочем, Соуза поясняет, что, в отличие от "чемоданчика", кнопка в кабинете "не для того, чтобы начать войну, а для вызова помощника". Обама использовал эту кнопку на своем столе чтобы заказывать чай. Трамп в интервью рассказывал, что заказывает этой кнопкой диетический газированный напиток