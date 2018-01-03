Из-за снега на трассе в США столкнулись почти 40 автомобилей

На севере штата Нью-Йорк произошло ДТП с участием почти 40 машин.

Причиной аварии на автомагистрали рядом с городом Баффало стали снежные заносы и плохая видимость. По данным ТАСС, всего столкнулись около 25 легковушек и 10 большегрузов.

В результате ДТП один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что в ближайшие дни на северо-восток США, а также на восточные провинции Канады обрушится очередной снежный циклон. Синоптики прогнозируют месячную норму осадков, а также штормовой ветер. Кроме того, ожидаются экстремальные для этого времени года морозы - до минус 35 градусов.