"Брюгге" подтвердил переход вратаря тульского "Арсенала" Габулова

Голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов официально стал игроком бельгийского "Брюгге". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее ряд СМИ сообщил о предстоящем трансфере, а затем и сам Владимир подтвердил переезд в Бельгию на своем сайте. Но впоследствии эта новость была с его ресурса удалена, и потому не было понятно, насколько информация соответствует действительности.

Однако теперь все вопросы сняты: 34-летний вратарь продолжит карьеру в Бельгии - он подписал контракт, рассчитанный на 1,5 года. Финансовые детали соглашения не сообщаются.

Последним на сегодняшний день клубом Габулова был тульский "Арсенал", за который он выступал с марта 2017 года. Также за его плечами игры за "Динамо", ЦСКА и другие клубы РФПЛ. Также он провел 10 матчей за сборную России, в которых пропустил шесть мячей.