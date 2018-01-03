Москва переместилась с 1 места по пробкам на 13-е среди городов мира

Составители рейтинга ТомТом поместили Москву с 1-го на 13-е место в рейтинге самых загруженных городов мира, сообщает пресс-служба Стройкомплекса столицы.

"В городе растет уровень жизни, добавляется количество автомобилей - за последние шесть лет их стало на 20% больше. При этом ситуация на дорогах не ухудшается, а улучшается", - прокомментировал ситуацию заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, сокращению пробок способствует строительство новых дорог. Напомним,за последние 7 лет в Москве сооружено более 600 км новых дорог, а в минувшем 2017- м - 124 км, что стало рекордом за последние годы.

"Если оглянуться назад, то за последние семь лет каждый шестой метр автомобильной дороги - новый", - напомнил Марат Хуснуллин.