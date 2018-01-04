Для россиян продолжительность полета в Каир сократится вдвое

Уже в феврале продолжительность полета в Каир сократится в два раза в связи с возобновлением прямых регулярных воздушных перевозок с Египтом, указ о котором подписал президент России Владимир Путин.

С момента введения ограничений на воздушное сообщение с Египтом в ноябре 2015 года добраться до египетской столицы можно только с пересадками в третьих странах. Такой полет обходится в 25 тысяч рублей и длится около 9 часов. Продолжительность прямого рейса до Каира - свыше 4 часов.

В "Аэрофлоте", который до введения ограничений выполнял полеты в Каир, точной даты первого рейса пока не называют. Предполагается, что перевозки начнутся в феврале. Расчетное время открытия авиасообщения будет зависеть от расписания аэропортов и перевозчиков, пояснял ранее глава Минтранса Максим Соколов. Однако возобновление полетов в популярные у россиян Хургаду и Шарм-эль-Шейх этой зимой маловероятно, говорил он: переговоры об этом будут продолжены только весной, ориентировочно в апреле.