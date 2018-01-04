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Рубрика: В мире

Еще один министр покинул правительство Перу

Министр обороны Перу Хорхе Ньето Монтесинос покинул пост по собственному желанию. Журналисты уверены, что его не устроило решение действующего президента страны помиловать бывшего главу государства Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за преступления против человечности и коррупцию.

В столице Перу митингующие потребовали отставки президента страны

РИА Новости отмечает, что Монтесинос стал третьим членом правительства страны, подавшим в отставку за последние две недели. Ранее свои посты оставили министр культуры Сальвадор дель Солар и глава МВД Карлос Басомбрио. Кроме того, трое депутатов Конгресса Перу объявили о своем выходе из партии "Перуанцы за перемены".

Народные избранники заявили, что решение о помиловании Фухимори не соответствует их политическим принципам.

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