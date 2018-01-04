ГИБДД усилила контроль за нетрезвыми водителями

В праздничные дни ГИБДД будет в усиленном режиме контролировать нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Патрулирование проводится в местах массового скопления людей: на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

В период новогодних праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах, - в праздничные дни здесь значительно увеличивается количество автомобилей, за счет тех, кто приезжает из соседних городов и регионов.

Госавтоинспекция предупреждает, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не будет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей в эти дни особенно строгий. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Инспекторы предпринимают все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Опыт такого взаимодействия сегодня есть во многих российских регионах.

Как показывает практика, в преддверии новогодних праздников и в праздничные дни увеличивается количество автомобилистов, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Каждый такой водитель представляет угрозу не только для себя, но и для окружающих.

Так, например, в преддверии новогодних праздников сотрудники ГИБДД раздали жителям Марий Эл две тысячи календарей с номером телефона горячей линии "Нетрезвый водитель". Инициаторами акции стали общественные активисты, которые отметили, что сегодня все больше водителей приходят к пониманию того, что нетрезвый водитель на дороге представляет серьезную угрозу для всех участников дорожного движения. Поэтому своевременно информировать ГИБДД о водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, - это в интересах каждого.

Регулярные мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения продолжатся во всех регионах страны и после праздников. Как сообщили в Госавтоинспекции, по-прежнему будет широко применяться практика массовых проверок водителей на состояние опьянения, особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают нести службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.