Могерини осудила блокаду Кубы со стороны США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что продолжающаяся торгово-экономическая блокада Кубы со стороны США неприемлема и не является решением проблемы.

"Блокада - это не решение, и мы это много раз говорили нашим партнерам США в ООН", - цитирует слова Могерини в своем Twitter МИД Кубы.

Также, судя по сообщениям кубинских дипломатов, Могерини заверила Гавану, что Брюссель "продолжит работу" по отмене американской блокады.

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини находится с двухдневным официальным визитом на Кубе.