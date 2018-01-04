Мутко официально исключили из оргкомитета чемпионата мира-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Место Мутко займет генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин, сохранив при этом свою старую должность.

В конце декабря Мутко объявил журналистам о том, что покидает пост председателя оргкомитета "Россия-2018", занимающегося подготовкой к чемпионату мира по футболу.

Такое решение связано с тем, что Мутко подает иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны и будет опротестовывать решение МОК на свою пожизненную дисквалификацию. На время разбирательств Виталий Леонтьевич посчитал правильным отойти от общественной работы.