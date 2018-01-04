МВД ужесточит ответственность для злостных нарушителей ПДД

МВД России определило основные направления работы по совершенствованию законодательства по безопасности дорожного движения.

В первую очередь речь идет о проекте закона, который вводит ответственность за систематическое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Напомним, законопроект предлагает за совершение трех серьезных нарушений в течение года лишать водителя прав на год-полтора. А если его, например, невозможно лишить прав, то ему назначат штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Этот законопроект был разработан МВД и внесен в Госдуму правительством еще в мае прошлого года. Но был принят Госдумой нового созыва в первом чтении только в октябре прошлого года. Второго чтения этого проекта пока не было. Проект дополняет Кодекс об административных правонарушениях, а точнее его 12-ю водительскую главу новой статьей 12.38: "Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством".

Напомним, что практика лишения прав за три нарушения была еще в советские годы. Нарушил правила, инспектор выписал штраф и сделал прокол в талоне нарушений. Три прокола - год ходить пешком. Правда, прокол полагался за любое нарушение. Новый проект предполагает суровое наказание только для 17 составов правонарушений. Лишиться прав можно будет, три раза попавшись за превышение скорости более чем на 40 км/час. Если водитель три раза нарушил правила проезда железнодорожного переезда или проехал на красный сигнал светофора, ему также грозит лишение.

Непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении, непропуск автомобиля с включенными спецсигналами, а также непредоставление преимущества пешеходу на "зебре", совершенное трижды, также грозит лишением прав. И понятное дело, лишение будет грозить за трижды совершенный выезд на встречную полосу или за поворот, или разворот через сплошную линию разметки.

Причем эти нарушения могут комбинироваться. Водитель проехал на красный свет. Ему выписали штраф. Он его оплатил. Срок действия административного наказания - год. Если после уплаты штрафа в течение года он выедет на встречную полосу и не уступит дорогу пешеходу на переходе или снова попадется на превышении скорости, то его дело уйдет в суд для рассмотрения вопроса о лишении его прав по новой статье КоАП 12.38, то есть за систематическое нарушение правил.

Объясним, после какого по счету нарушения водителя отправят в суд. Водитель первый раз попался инспектору на одном из опасных нарушений, тот выписал постановление. Второй раз - тоже постановление. Третье нарушение в течение года также грозит постановлением о наложении взыскания. Но если водитель попался в четвертый раз, то материалы дела пойдут в суд, где судья и будет принимать решение о лишении водителя права управления за систематическое нарушение правил.

Надо сказать, что даже из перечисленных выше нарушений не все подпадут под новую статью. В зону повышенной ответственности не попадут нарушения, выявленные с помощью камер фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме. Так что те, кто получает штрафы только по почте, могут вздохнуть свободно. Дело в том, что в этой ситуации наказывается не водитель, а собственник автомобиля.