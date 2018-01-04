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04.01.2018 18:26
Рубрика: В мире

Названа причина смерти украинской правозащитницы Ноздровской

Текст: Петр Лихоманов

МВД Украины обнародовало предварительные данные о смерти правозащитницы Ирины Ноздровской. Судмедэксперты пришли к выводу, что причиной гибели женщины стали множественные колото-резанные раны. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Национальной полиции по Киевской области Николай Жукович.

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"Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов судебной экспертизы. По предварительной версии, она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран", - сообщил украинский полицейский.

Также Жутович опроверг слухи о якобы бегстве бывшего председателя Вышгородского районного суда, чьего племянника украинские СМИ уже "назначили" вероятным заказчиком убийства. Ранее представители МВД уже давали понять, что помимо этой, лежащей на поверхности версии, есть и другие сценарии трагедии. В частности, речь может идти о причастности к ее смерти близких людей, с которыми у Ноздровской были непростые отношения.

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Напомним, тело Ирины Ноздровской было найдено 1 января в реке Кизка в пригородах украинской столицы. Ноздревская была известной "активистокй", числилась помощницей печально известного депутата парламента Татьяны Черновол (в феврале 2014 года во главе погромщиков руководила захватом офиса Партии Регионов, в результате которого погибли люди), незадолго до смерти сотрудничала с близкими к Михаилу Саакашвили политиками.

Ее убийство вызвало большой резонанс на Украине, и отдельные эксперты уже предсказывают, что для Порошенко "дело Ноздровской" может стать тем же, чем для Леонида Кучмы было "дело Гонгадзе".

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